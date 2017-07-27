أعلن بنكا الرياض والبلاد امس (الأربعاء) عن تدشين خدمة نوعية جديدة في المملكة، تتمثل في الدفع عن طريق أجهزة نقاط البيع من خلال سوار ذكي أو ملصق للجوال، لعملاء البنكين من حاملي بطاقات مدى.
وأوضح رياض الزهراني نائب الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد في بنك الرياض في تفاصيل الخدمة أن السوار الذكي وملصق الدفع يعمل باستخدام تقنية أثير “مدى” وتمكنان العملاء من دفع ثمن المشتريات منخفضة القيمة من خلال أجهزة نقاط البيع المنتشرة في المملكة التي تدعم خدمة أثير.
وأضاف أن ذلك يتم بتمرير السوار أو ملصق الدفع – الذي يمكن وضعه بشكل بسيط خلف أجهزة الهواتف المحمولة – أمام الجهاز مباشرة ودون الحاجة لإدخال بطاقة الصرف الآلي في جهاز نقاط البيع أو إدخال الرقم السري، لافتاً أن الخدمة تغني عن حمل الأوراق النقدية، مشيراً أن السوار الذكي وملصق الدفع سيتوفر قريباً في عدد من فروع بنك الرياض ويمكن الحصول عليها من الفرع مباشرة.
فيما أوضح بنك البلاد أنه تم دمج تقنية التواصل على المدى القريب NFC داخل أساور الدفع والملصقات للجوال مما يجعلها وسيلة مبتكرة وفي غاية البساطة لدفع قيمة المشتريات اليومية، حيث يتم تمرير السوار أو ملصق الدفع على أجهزة نقاط البيع المزودة بتقنية مدى أثير دون الحاجة إلى إدخال الرمز السري لكافة المشتريات التي لا تتعدى قيمتها 100 ريال سعودي وبحد يومي 300 ريال سعودي.وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه يمكن لجميع العملاء التمتع بالخدمة من خلال زيارة أقرب فرع أو مركز مبيعات وطلب الخدمة فور إطلاقها بشكل رسمي بعد اخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص.
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