تفاجأ مواطن كان يتجول مع عائلته، صباح اليوم (الأربعاء)، داخل مشاريع الإسكان بمحافظة الأفلاج بوجود جثة ملقاة في أحد الشوارع داخل محيط المشروع.
وتبين بعد إبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن الواقعة أن الجثة تعود، بحسب “سبق” لمواطن مفقود منذ أكثر من أسبوع، وأبلغ ذووه في حينه عن فقدانه ورصدوا مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي للعثور عليه.
ونقلت الجهات المختصة جثة المواطن إلى مستشفى الأفلاج العا9م؛ لاستكمال الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات قبل تسليمها لذويه.
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