وصف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا، عبد الرحمن الرسي، امس (الأربعاء)، الزيارة المرتقبة لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى روسيا، بأنها تاريخية لتأسيس علاقات استراتيجية بين البلدين.
وأوضح “الرسي” في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، أن زيارة على هذا المستوى الرفيع تحتاج إلى تحضيرات كبيرة، خاصة أنها الزيارة الأولى لخادم الحرمين الشريفين إلى روسيا، وستكون زيارة تاريخية، تفتح آفاقاً واسعة ومجالات أرحب لتطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات.
وأضاف أن الإعلان عن موعد الزيارة رسميا سيتم في حينه، مشيدا، خلال المقابلة، بالتنسيق المتواصل مع المسؤولين في روسيا، لإتمام إجراءات عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، لتكون جاهزة للتوقيع خلال الزيارة.
يُذكر أن موسكو أكدت مؤخرا على لسان نائب وزير خارجيتها، ميخائيل بوغدانوف، أنها تأمل في أن يزور خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، روسيا قريبا.
جدير بالذكر أن روسيا والسعودية تنسقان خطواتهما بشكل مثمر في سوق النفط العالمية لتحقيق إعادة الاستقرار فيها، فضلا عن التعاون في مجالات السياسة والدفاع والاقتصاد.
وأفادت وزارة الصناعة والتجارة الروسية في أواخر شهر مايو/ أيار الماضي، بأن روسيا والسعودية كانتا تناقشان أكثر من 25 مشروعا مشتركا باستثمارات إجمالية تزيد على 10 مليارات دولار.وفق “أخبار 24”.
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