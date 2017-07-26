كشف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل عن تفاصيل ومكونات مشروع الفيصلية الإداري والسكني والترفيهي الذي سيقام في المنطقة الواقعة بين مكة وجدة.
وأوضح الفيصل خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الإمارة بجدة، اليوم (الأربعاء)، أن المشروع يُعتبر امتداداً لمدينة مكة المكرمة وليس مدينة جديدة، ويقع المشروع بين مكة وجدة، إذ يبدأ من الحد الشرعي للعاصمة المقدسة وينتهي في الشاطئ الغربي على مساحة 2450 كلم مربع.
وأبان أن المشروع سيحتوي على مطار دولي يتبع مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جديد يتبع ميناء جدة الإسلامي، كما سيضم مقرات للمراكز الإسلامية والأبحاث.
وسيُنفذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص على 7 مراحل، على أن يتم الانتهاء منه في عام 2050، وسيتم السماح للشركات العالمية وخاصة الإسلامية بالاستثمار فيه.
وأشار إلى أن المشروع سيضم المرافق الإدارية بالمنطقة في مكان واحد، حيث سيكون فيه مقر إمارة منطقة مكة المكرمة، ومركز إسلامي لجميع المنظمات والمؤسسات الإسلامية، كما سيتم إنشاء مركز أبحاث ومراكز للاجتماعات والندوات والمؤتمرات.
وأضاف أن المشروع سيضم كذلك مساكن وأسواقا ومرافق زراعية وصناعية، وكذلك ومناطق ترفيهية وتعليمية وصحية، مشيراً إلى أنه سيتم بدء اجتماعات وندوات مع القطاع الخاص لإنهاء الدراسات المتعلقة بالمشروع ووضع خطط التنفيذ.وفق “أخبار 24”.
وتعتمد استراتيجية التنمية في المشروع على تنويع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على قطاع النفط والغاز، حيث سيحتوي المشروع على مناطق الاستثمارات العامة والخاصة لتحفيز نمو المشروع (المقرات الحكومية ، الحي الدبلوماسي ، المركز الحضاري ، الأعمال والتجارة ، التسوق والبيع بالتجزئة ، رصيف للقوارب ، مساكن مطلة على البحر).
كما سيسهم المشروع في تخفيف الضغط السكاني على مكة وجدة خلال الـ25 عاماً القادمة، وسيوفر السكن الاقتصادي لما لا يقل عن 700 ألف أسرة، ويتوقع أن يصل عدد السكان فيه عام 5050 إلى نحو 5.6 مليون نسمة، فيما سيسهم في استحداث أكثر من مليون وظيفة في مجالات متنوعة تقنية وتعليمية وصحية وخدمية لسكان وزائري المشروع.
وسيتم إنشاء منطقة ترفيهية وسفن سياحية، ويخوت ضخمة، ويخوت وقوارب صغيرة ، وتاكسي مائي، إضافة إلى أنه سيكون هناك أنماط متعددة لنقل الركاب منها قطارات ومترو أنفاق وحافلات متعددة.
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