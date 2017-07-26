كشف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل عن تفاصيل ومكونات مشروع الفيصلية الإداري والسكني والترفيهي الذي سيقام في المنطقة الواقعة بين مكة وجدة.
وأوضح الفيصل خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء أن المشروع يعتبر امتداداً لمدينة مكة المكرمة وسيُنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيتم السماح للشركات العالمية وخاصة الإسلامية بالاستثمار فيه.
ولفت إلى أن المشروع سيتم على 7 مراحل تنفيذية على أن يتم الانتهاء منه في عام 2050.
وأبان أن المشروع سيحتوي على مطار دولي وميناء جديد، كما سيضم مقرات للمراكز الإسلامية والأبحاث.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد اطلع الثلاثاء قبل الماضي، على عرض مجسم مرئي للمشروع، ووجه بتغيير اسمه من “السلمانية” إلى “الفيصلية” تقديراً للملك فيصل -رحمه الله.وفق “أخبار 24”.
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