أكدت جمعية حماية المستهلك أن هناك خمسة أوقات وحالات يحظر فيها فصل الخدمة عن المستفيد في حال عدم السداد.
وأوضحت أن الأوقات التي يحظر فيها قطع الكهرباء هي، فترة الاختبارات الدراسية، شهر رمضان الكريم، بعد الساعة الـ12 ظهراً وخارج أوقات الدوام الرسمي.
كما أكدت أنه يحظر فصل الكهرباء عن المستفيد في حال كان هناك شكوى رسمية على الفاتورة، وفي حال كان هناك أي شخص في المنشأة من ذوي الاحتياجات الماسة للكهرباء.
ودعت لتقديم بلاغات لدى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في حال تم فصل الكهرباء مع توافر هذه الأوقات والحالات.وفق “أخبار 24”.
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