سعد بن سليمان الفريخ

سعد بن سليمان الفريخ

أ.هنادي العتيبي

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حماية المستهلك: 5 أوقات وحالات يمنع فيها فصل الكهرباء عن المستفيد حال عدم السداد