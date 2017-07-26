وجه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص بإيقاف تعديل مهنة العامل الوافد إلى مهندس.
وأوضح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة، أن القرار جاء كتنفيذ عملي للمقترحات التي تقدم بها مجموعة من المهندسين خلال لقائهم الوزير اليوم الأربعاء.
وكانت الهيئة السعودية للمهندسين قد أعلنت سابقا أنه لن يتم تسجيل أي مهندس وافد تقل خبرته عن ثلاث سنوات، وذلك ضمن تعديلات جديدة لشروط اعتماد وقبول تسجيل المهندسين الوافدين.وفق “أخبار 24”.
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