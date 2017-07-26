أكد رئيس هيئة النقل العام رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية رميح الرميح، أن أسعار تذاكر قطار الحرمين سيعلن عنها فور الانتهاء من دارستها، وسيكون هناك حرص على أن تكون أسعار التذاكر معقولة وجاذبة للركاب وتعكس التكاليف التشغيلية.
وكشف الرميح على هامش الرحلة التجريبية لقطار الحرمين، التي أجريت أمس بين جدة والمدينة المنورة، أن هناك رحلة تجريبية أخرى للقطار بين مكة والمدينة المنورة ستجرى في أكتوبر المقبل، ومن ثم يبدأ تشغيل القطار بنهاية العام الميلادي الحالي، مشيراً إلى أن الجسر الذي يربط بين جدة والرياض تجري دراسته لمنحه للقطاع الخاص لتنفيذه.
وفيما يتعلق بشبكة الخطوط الخليجية، أكد الرميح أن المملكة نفذت جزءا من المشروع بربط رأس الخير بالجبيل والدمام، ويجري الآن تنفيذ أكثر من 200 كيلومتر من إجمالي 640 كيلومتراً داخل المملكة، ويبقى بعد ذلك الربط بالكويت والإمارات.وفق “أخبار 24”.
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