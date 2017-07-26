حددت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني بالرياض 6 إجراءات لتعزيز أدواتها الرقابية للحفاظ على حقوق المؤمن عليهم، وتشكيل رأي عام إيجابي حول صناعة التأمين الصحي.
وأوضح الأمين العام للمجلس محمد الحسين، خلال ورشة عمل نظمتها أمانة المجلس للجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى “عناية” أمس بمقرها بالرياض، أنه تم تأهيل شركات التأمين الصحي التعاوني وشركات إدارة المطالبات الطبية TPAإلى جانب اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية والتأكد من جاهزيتهم للعمل.
وأشار إلى إعداد جداول للتدرج في التطبيق لتمكين الجميع من سهولة الاندراج تحت النظام، ومتابعة تمتع الشرائح المستهدفة بالتغطية التأمينية، ومتابعة تطبيق معايير الجودة النوعية الوطنية الطبية عبر المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية، وإعداد وثيقة الضمان الصحي الموحدة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها.
وأكد أن واجب المجلس إزاء إعداد اللائحة التنفيذية، صياغة وثيقة التأمين الصحي التعاوني التي بلغت المنفعة القصوى التي توفرها ما يصل إلى 500 ألف ريال خلال العام.وفق “أخبار 24”.
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