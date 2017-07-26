أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن إيداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة في حسابات المستفيدين، وتشمل المعاشات الضمانية، إضافة إلى المساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء، بعد دمجها في حساب واحد.
وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي بالإنابة غازي بن مالح الشمري، إن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها بلغت نحو 1.5 مليار ريال، وإن عدد المستفيدين يبلغ 847 ألف حالة، حيث تم إيداع تلك المبالغ في حساباتهم بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لهم .
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وجّه بدمج صرف المعاشات الضمانية، والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء في حساب واحد، بحيث يتم الصرف دفعة واحدة اعتباراً من شهر رمضان الماضي.وفق “أخبار 24”.
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