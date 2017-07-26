أعلنت وزارة الداخلية، أنها نفذت اليوم الأربعاء بمنطقة تبوك حكم القتل تعزيراً بحق مهربين أحدهما مواطن والآخر وافد، بعد أن أدينا بمحاولة تهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المدعو حمزة محمد داود الخطيب، أردني الجنسية، ألقي القبض عليه أثناء محاولته تهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المخدرة إلى داخل المملكة، وبعد التحقيق معه وتوجيه الاتهام له بما نسب إليه، أحيل إلى المحكمة فأصدرت بحقه حكم القتل تعزيراً.
وأضافت أن كلا من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف صادقت على الحكم، ثم صدر أمر ملكي بتنفيذ ما أصدر بحقه شرعاً، ونفذ حكم القتل تعزيراً اليوم الأربعاء، وذلك بمنطقة تبوك.
وفي بيانٍ آخر، قالت الوزارة إنها نفذت حكم القتل في المدعو سعود بن فريج العميري، سعودي الجنسية، لتهريبه كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأحيل للمحاكمة وصدر بحقه حكم بالقتل تعزيراً، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً في الجاني، وتم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحقه، اليوم بمنطقة تبوك.وفق “أخبار 24”.
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