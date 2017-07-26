بفضل الله وتوفيقه ثم بدعم من نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض بالنيابة حفظه الله تم عقد مجلس الصلح بين اسرتي العطية والأنصاري وقد انتهى المجلس بتنازل الطرفين عن بعضهما لوجه الله عزوجل بدون قيد ولا شرط بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة بالخرج والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي وجمع غفير من الشيوخ والأعيان ، وبهذه المناسبة رفع الشيخان عامر وعبدالعزيز الشكر لله عزوجل ثم للحكومة الرشيدة ثم لذوي الأسرتين على إتمام مجلس الصلح كما شكرًا صحيفة الخرج اليوم الاكترونية على تغطيتها المستمرة لمجالس الصلح سائلين الله ان يديم نعم التوحيد والإيمان والأمن والامان على بلادنا العزيزة .
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