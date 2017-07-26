تعتبر درجة حرارة معالج الكمبيوتر من الأمور المهمة جداً للمحافظة على أدائه، فإذا ارتفعت تسببت في حدوث مشاكل عديدة أثناء العمل، مثل التجمد أو إيقاف التشغيل أو إعادة التشغيل التلقائي وغيرها من المشاكل.
لذا من الضروري فحص ومراقبة حرارة المعالج الخاص بالكمبيوتر لتتجنب الوقوع في هذه المشاكل، إضافة إلى معرفة درجة الحرارة القصوى للمعالج والتي يُمكن أن تجدها من خلال البحث عن نوع جهازك المحمول على الإنترنت والذهاب لصفحة المواصفات من موقع الشركة.
وللقيام بفحص حرارة المعالج يجب عليك تثبيت أحد البرامج المتخصصة في هذا المجال أبرزها:
برنامج Open Hardware Monitor: برنامج مجاني ومفتوح المصدر يتيح لك مراقبة درجة حرارة المعالج وسرعة المراوح والفولتية.
ويمكنك عرض القيم المرصودة على الشاشة الرئيسة من خلال ويدجت خاص لسطح المكتب وتخصيصه بحسب رغبتك من خلال إظهار وإخفاء قيم معينة، والبرنامج متوافق مع كافة إصدارات ويندوز بما في ذلك ويندوز 10 بمعمارية 32 بت أو 64 بت.
برنامج Speccy: خيار آخر، يُمكنك الاعتماد على برنامج Speccy الذي تقدمه لنا شركة تطوير البرمجيات المعروفة piriform المطورة لبرنامج CCleaner الشهير.
ويوفر البرنامج معلومات متعددة حول الحاسب الخاص بك بما في ذلك مراقبة درجة الحرارة، ومعلومات أخرى حول الذاكرة والمعالج ونظام التشغيل والشبكة وبطاقة الرسومات وغيرها.وفق “تواصل”.
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