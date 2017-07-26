قال موريل جودان، خبير التغذية في جامعة “باريس”، إن نبات الشمر يدر البول، ويرطب الجسم، ويحارب الدهون في منطقة الوسط، بِالإِضَافَةِ إلى أنه منشط للجهاز الهضمي؛ لاحْتِوَائِه على البوتاسيوم والألياف التي تخفض عملية اختزان الماء في الجسم.
ونصح الخبير الفرنسي باستخدام رأس الشمر وطهيها في ماء مغلي لمدة دقيقة، بِالإِضَافَةِ إلى قطع من الكوسة، وتركها تنضج لمدة 5 دقائق، ثم يضاف إليها البقدونس وعصير الليمون.وفق “تواصل”.
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