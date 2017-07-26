صدمت شركة صلة مسيري نادي النصر بعد ان طلبت فسخ العقد الموقع بين الطرفين، والذي يمتد لثلاثة مواسم مقبلة، وسعت إدارة النصر ممثلة بالأمير فيصل بن تركي الى لملمة الأوراق مع الشركة التي تعد المصدر الأول لمداخيل النصر المالية، حيث عقد اجتماعاً مع رئيس الشركة راكان الحارثي خلال تواجدهما في القاهرة امس الأول، وتم التباحث حول مصير الشراكة بين النصر وصلة.
وكشفت المصادر ان قرار شركة صلة فسخ العقد لن يكلف خزينة الشركة أي مبالغ مالية؛ كون فسخ العقد بحسب العقد الموقع بين الطرفين لا يلزم الشركة بأي مبالغ مادية لصالح الطرف الثاني النصر، وهو ما جعل إدارة النصر تحاول استمرار الشراكة مع تقليص المبلغ المدفوع من الشركة، بعد ان كان العقد السابق ينص على تسلم النصر مبلغ 70 الف ريال سنوياً من صلة.
من جانب آخر، وعدت إدارة النصر لاعب الوسط عبدالعزيز الجبرين بغلق قضيته المتمثلة في مقدم عقده الماضي، حيث كان اللاعب يستحق الدفعة المالية قبل نحو ستة اشهر، وتسببت الازمة المالية في تأخير تسلم الجبرين مستحقاته.وفق “اليوم”.
وكان الفريق الكروي الأول قد انهى تحضيراته لمواجهة الفتح المغربي بإقامة مناورة في الحصة التدريبية، والتي شهدت مشاركة المهاجم الليبيري جيبور في القائمة الأساسية، واوقف غوميز المناورة اكثر من مرة لتلقين اللاعبين المنهجية التي يريد تطبيقها خصوصاً في طريقة الغزو عن طريق الأطراف، بعد ان طالب الظهير الأيمن خالد الغامدي بإرسال الكرات الى منطقة 18، والدخول الى عمق الفريق المغربي.
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