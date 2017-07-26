علمت مصادر أن مدرب النصر البرازيلي ريكاردو غوميز سيحدث تغييرات في الأسلوب والتشكيلة التي ستواجه اتحاد الفتح المغربي اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية من البطولة العربية، واعتمد غوميز في المناورة التي أجراها أمس الثلاثاء على أسلوب 4/4/2 بدلاً من الأسلوب السابق 4/5/1، وسيقود خط المقدمة الليبيري ويليام جيبور بجانب محمد السهلاوي، وسيتواجد في خط الوسط احمد الفريدي وشايع شراحيلي وعبدالعزيز الجبرين وابراهيم غالب، وسيشارك لاول مرة الظهير الايسر المغربي سعد لكرو بجانبه عبدالله مادو وعمر هوساوي وخالد الغامدي وخلفهم الحارس وليد عبدالله، وشارك في التدريبات لاعب المنتخب السعودي للاولمبي المدافع عبدالاله العمري ولاعبا خط الوسط راكان الشملان وسامي النجعي.وفق “الرياض” .
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