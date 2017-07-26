تلعب مساء اليوم الأربعاء منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة الاندية العربية حيث يلتقي في المواجهة الاولى فريقا النصر السعودي و الفتح الرباطي المغربي عند تمام السابعة بتوقيت المملكة .
و في المواجهة الثانية يلتقي فريقا الزمالك المصري و العهد اللبناني عند تمام الساعة العاشرة ، وتلعب كلا المواجهتين على ستاد السلام بالاسكندرية .
الجدير بالذكر ان كل فرق المجموعة تحمل نفس الرصيد النقطي بنقطة وحيدة ، حيث تعادل النصر و العهد بهدف لمثله و الزمالك امام الفتح الرباطي بهدفين لمثلهما .وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج