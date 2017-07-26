أعرب الحارس الدولي محمد العويس عن سعادته البالغة للاستقبال الحافل الذي وجده من جانب جماهير النادي الأهلي، وذلك لدى وصوله اليوم الثلاثاء إلى مطار جدة ليبدأ مسيرة كروية جديدة مع الفريق الأهلاوي، وذلك بعد نهاية عقده مع نادي الشباب.
وقال محمد العويس في تغريدات نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “أتقدم بجليل الشكر لجماهير النادي الملكي التي غمرتني بمشاعر أعجزت لساني عن الكلام، وإن شاء البارئ نفرح جميعًا بتحقيق طموحاتنا البطولية”.
وأضاف: “عندما تنتمي لنادي يقف على هرمه رمز رياضي عظيم يتمثل في شخصية الأمير خالد بن عبدالله، فإنك حتمًا ستكرس جل جهدك من أجل أن تفي قامته بما يستحق”.
وقدم العويس شكره إلى الأمير فيصل بن خالد، ولرئيس الأهلي الأمير فهد بن خالد، لما بذلاه من مجهود في سبيل انضمامه ليكون ضمن فريق الأهلي، وأنهى بقوله: “وللأمير فيصل بن خالد شكر يطال السماء لما بذله في سبيل أن أكون ضمن كتيبة الملكي، لمثلك سيدي تقف الكلمات والمشاعر إجلالًا، وعلى العهد سنمضي معًا.. لحرص رئيسنا الماسي الأمير فهد بن خالد تقدير واحترام، وبإذن الله برئاستك سنسعد جماهير الملكي فأنت خير من يقود رجال القلعة نحو القمم”.وفق “المواطن”.
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