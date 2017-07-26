أكد الملحق الصحي بالعاصمة البريطانية لندن، تعذر علاج الطفلة حلا العتيبي، ضحية الخطأ الطبي بإحدى مستشفيات المملكة، بالخارج.
وقال المحامي والمستشار القانوني مصلح العضياني، الذي يتولى قضية حلا، إنه رغم موافقة وزير الصحة وصدور قرار من الإدارة العامة للهيئات الطبية بإرسال الطفلة حلا للعلاج في الخارج على نفقة الدولة، إلا أن الملحق الصحي أفادنا هاتفيا بتعذر العلاج بعد الاطلاع على تقاريرها لإصابتها بالسكري.
وأشار وفقا لـ”سبق” إلى أنهم طلبوا منهم العلاج التأهيلي والرعاية بدون علاج السكري، وفي انتظار الرد، لافتا إلى بحثهم عن مدى إمكانية علاجها في ألمانيا أو الهند، وأنها ما زالت الآن تحت متابعة مدينة الأمير سلطان للتأهيل بالرياض.
وحول الحكم في القضية، أكد العضياني أنها ما زالت مستمرة ولم يصدر حكم نهائي بإدانة المستشفى الخاص بجدة والفريق الطبي المتسبب في الخطأ الطبي، لكن القاضي قدر نسبة ٤٠% على الطبيب المباشر.
وكانت الطفلة حلا قد أصيبت قبل شهور عدة بالعمى والصمم والبكم جراء خطأ ارتكبه كادر طبي بمستوصف خاص بجدة، حقنها بإبرة، وقام بعلاجها دون انتظار نتيجة التحاليل التي تُظهر إصابتها بداء السكري.
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