أكد المدير العام لطب الأسنان بوزارة الصحة الدكتور سعود أورفلي، أن سعودة قطاع الأسنان في القطاع الخاص يحتاج لمزيد من الدراسات، لافتاً إلى أن الأجانب ما زالوا يسيطرون على 90% من وظائف طب الأسنان.
وأضاف الدكتور أورفلي، وفقاً لـ”الوطن”، أن الوزارة تعمل على الحد من التستر على عمل الأطباء الأجانب بقسم الأسنان، مؤكداً أن الأنظمة واللوائح التي تعدها الوزارة فيما يتعلق بتصاريح العمل ستكون لصالح الأطباء السعوديين.
وأشار مدير طب الأسنان بالصحة إلى أن الوزارة لا زالت بحاجة للأجانب في 5 تخصصات دقيقة في طب الأسنان وهي: اختصاصي جراحة فم وأسنان، وطبيب أسنان صحة عامة، واستشاري أسنان، واستشاري جراحة فم وأسنان، واستشاري أسنان صحة عامة.
وكانت مصادر أشارت إلى وجود تلاعب في سعودة الوظائف بقسم الأسنان بالمنشآت الصحية الخاصة، فيما اتهم متحدث باسم أطباء الأسنان العاطلين عن العمل الدكتور مهنا سعود، القطاع الصحي الخاص بالتحايل لتجاوز قرار سعودة قطاع الأسنان، داعياً لمراقبة العيادات الخاصة، وتأهيل أطباء الأسنان السعوديين.
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