نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء بمدينة الرياض حكم القتل قصاصاً بحق مواطن، أدين بقتل آخر بضربه بخشبة على رأسه إثر خلاف بينهما.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المواطن فهد بن مبارك بن فهاد النتيفات ألقي القبض عليه بتهمة قتل المواطن معيكل بن حمود بن سعيدان القحطاني، بعد أن ضربه بخشبة على رأسه إثر خلاف نشب بينهما.
وأضافت أنه وبعد ثبوت ما وجه للجاني من التهم، أحيل للمحكمة فأصدرت بحقه حكما بالقتل قصاصاً، وصادقت على الحكم كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، ثم صدر أمر سامٍ بتنفيذ ما قرر بحقه شرعاً، ونفذ حكم القتل قصاصاً في الجاني المذكور اليوم الأربعاء في مدينة الرياض.وفق “أخبار 24”.
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