سعد بن سليمان الفريخ

سعد بن سليمان الفريخ

أ.هنادي العتيبي

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والدة الطفل المتوفى بجدة: المقطع الصوتي الذي يروي تفاصيل قتل الخادمة له غير صحيح