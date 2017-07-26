استقبلت جماهير حاشدة من مشجعي النادي الأهلي حارس مرمى الفريق المنتقل إليه حديثا محمد العويس، لاعب الشباب السابق، في مطار جدة، الذي شهد استقبالًا فخمًا للاعب.
وأظهرت فيديوهات وصور عديدة مظاهر احتفال واستقبال جماهير ومسؤولي الأهلي للعويس بشكل فخم، تمثل في سجادة حمراء رسمية، وسيارة فارهة “رولز رويس”، والورود التي طوقت عنقه، والهتافات والأناشيد والأهازيج التي ظل الجمهور الغفير يتغنى بها، منذ وصوله حتى مغادرة المطار.
وتفاعل العويس مع الجمهور، الذي أحاط به عند خروجه من باب المطار، وحرص المشجعون على تسليط كاميرات جوالاتهم جميعا إلى حارسهم الجديد لتسجيل تلك اللحظات، حتى استقل السيارة التي كانت تنتظره هناك، فيما لخص العويس فرحته، بمقطع قال فيه: “أبد.. الحين نقدر نقول.. للأهلي جينا”.
وفق “أخبار 24”.
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