وثق الإعلامي وليد الفراج، رحلة قطار الحرمين التجريبية من مدينة جدة إلى المدينة المنورة، والتي شارك فيها برفقة الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
وأظهر الفراج من خلال مقاطع فيديو صورها، جوانب من الرحلة التي انطلقت أمس (الثلاثاء)، منها لحظة وصول سرعة القطار إلى 300 كيلو متر في الساعة، وتفاعل الركاب معها، إضافة إلى إبراز التحفة المعمارية لمحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ.
يذكر أن قطار الحرمين يشمل 35 قطاراً مجهزاً بأحدث الوسائل التقنية، ويربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقد أنشئ ليخدم نحو 60 مليون راكب سنوياً، ومن المقرر تشغيله رسمياً بداية 2018.
وفق “أخبار 24”.
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