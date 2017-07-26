ذكرت مصادر أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قراراً بإنهاء خدمة أحد القضاة؛ بسبب حصوله على تقدير متدنٍ في تقرير الكفاية 3 مرات متتالية.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن الجهات العليا وافقت على قرار المجلس الأعلى للقضاء، بعدما تبين لها أن القاضي حصل على تقدير أقل من المتوسط.
وينص نظام القضاء على إنهاء خدمات القاضي الذي يحصل على تقدير أقل من المتوسط 3 مرات متتالية في تقرير الكفاية، الذي يهدف إلى تحفيز القاضي على تجويد عمله ومنع أسباب الإهمال.
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