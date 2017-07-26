أظهر مقطع فيديو تدخل قائد مدرعة عسكرية لإنقاذ مواطن احتجزت مركبته في سيل جارف بمدينة ظهران الجنوب بمنطقة عسير؛ حيث كاد السيل أن يجرفه ويغرق لولا تدخل المدرعة في الوقت المناسب.
وبين الفيديو مواطناً متمسكاً بشجرة في مجرى سيل جارف بعدما تمكن من الخروج من مركبته التي احتجزت، قبل أن يقترب قائد المدرعة منه ويقوم بإنقاذه قبل أن يجرفه السيل.
يذكر أن مدينة ظهران الجنوب شهدت أمس (الثلاثاء) هطول أمطار غزيرة، ما تسبب في جريان السيول الجارفة؛ حيث أظهر مقطع فيديو جرف ناقة سقطت في مجرى أحد السيول.
وفق “أخبار 24”.
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