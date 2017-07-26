كشفت وزارة الإسكان أنها تدرس حالياً إمكانية إطلاع المواطنين على تصاميم وحداتهم السكنية قبل البدء في تنفيذها، مشيرة إلى أنها تسعى من خلال التقنيات الحديثة إلى تسليم الوحدات لمستحقيها خلال عامين.
وأوضح المدير العام لقطاع الشراكات في الوزارة أحمد مندورة وفقاً لـ “الحياة”، أن هذا الأسلوب الذي تدرس الوزارة تطبيقه يسمى البيع على الخريطة وهو حل سريع لتمليك المواطنين، بحيث يدفع المواطن مقدماً 5% في مرحلة ما قبل التأسيس.
وأكد مندورة أن التصاميم في البيع على الخارطة مختارة بدقة وسيكون بها مساحات تناسب الأسر السعودية الكبيرة، سواء كانت شققاً أو فيللاً، مبيناً أن الفترة المحددة لتسليم المواطن وحدته هي 3 سنوات، ولكن في المشاريع التي بها تقنيات بناء حديثة قد تنخفض إلى 24 شهراً أو أقل.
وأشار إلى أن آلية إطلاع المستفيد على تصميم الوحدة يبدأ من خلال الترشح لوحدة سكنية، ثم تصله بعدها رسالة نصية لاختيار الوحدة في المدينة التي بها، يزور بعدها الموقع الإلكتروني أو يتصل على الرقم المجاني لاختيار موعد لمعاينة الوحدة، يحصل بعدها على موافقة مبدئية من البنوك لشراء الوحدة بأي فئة سعرية حسب قدرته الشرائية.
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