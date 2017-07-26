أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، امس (الثلاثاء)، عن إلغاء جميع ممارسات سياسة الاستخدام العادل للإنترنت التي يطبقها مزودو خدمات الإنترنت في المملكة على باقات الإنترنت اللامحدود الحالية، موضحة آلية جديدة لسياسة الاستخدام العادل.
وألزمت الهيئة جميع مزودي خدمات الإنترنت برفع كافة القيود عن جميع باقات الإنترنت اللامحدود خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار بعد ملاحظتها عدم شفافية بعض مقدمي الخدمة وعدم التزامهم بالوضوح التام في العروض والباقات التسويقية.
وأقرت الهيئة تنظيماً جديداً يجب على مقدمي الخدمة الالتزام به في حال تطبيق سياسة الاستخدام العادل ينص على أن الحد الأدنى للاستخدام العادل في باقات الإنترنت باستخدام الشرائح الصوتية هو 3 جيجابايت في اليوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 512 كيلوبت في الثانية بحد أدنى، أما الحد الأدنى للاستخدام العادل في باقات الإنترنت باستخدام شرائح البيانات فهو 6 جيجابايت في اليوم، تنخفض بعدها السرعة إلى 1 ميجابت في الثانية بحد أدنى.
وكشفت أن عدم إيضاح سياسة الاستخدام العادل للباقات المُتضمنة لهذه السياسة يعني أنها بلا قيود وبدون تطبيق سياسة الاستخدام العادل.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج