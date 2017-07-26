التقى نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير محمد بن سلمان في مكتبه بقصر السلام بجدة مساء أمس (الثلاثاء)، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الفريق أول جوزيف فوتيل .
واستعرض الطرفان خلال اللقاء مجالات التعاون الثنائي خاصة في الجانب العسكري، والجهود المشتركة في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة .
حضر اللقاء مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والفريق ركن الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات البرية ومسؤولون آخرون .
فيما حضر من الجانب الأمريكي القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالرياض كريس هنزيل، ورئيس بعثة التدريب العسكرية الأمريكية في المملكة اللواء بيتر أوتلي، والملحق العسكري الأمريكي بالرياض المقدم آدم كورديش .وفق “أخبار 24”.
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