شيعت جموع من أهالي مركز رياض الخبراء، جثمان رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمركز، الشيخ فهد الخضير، بعد الصلاة عليه عقب صلاة عشاء امس (الثلاثاء)، بجامع العجلان.
وأدى الصلاة وشارك في تشييع الفقيد مع الأهالي، أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأهالي الفقيد، وسكان المركز الذين واروا جثمانه الثرى بمقبرة الخبراء.
يُذكر أن الشيخ فهد الخضير، توفي فجر الأحد الماضي، إثر حريق بملحق منزل في مركز رياض الخبراء التابع لمنطقة القصيم، وأشارت المعاينة الأولية إلى تعرضه لطلق ناري قبل وفاته، وأن الجاني أشعل حريقاً بالمنزل للتغطية على جريمته.
وفق “أخبار 24”.
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