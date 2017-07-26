ترشح المسجد الجامع في مركز الملك عبدالله المالي إلى نهائيات جائزة مهرجان العمارة الدولي للعام الحالي 2017، والذي ستعلن فيه أسماء التصميمات الفائزة في حفل خاص.
والجامع من تصميم شركة “العمرانية” التي استوحى مهندسوها التصميم من بلورات رمال الصحراء، ويقع في قلب المركز المالي على مساحة ستة آلاف متر مربع وبارتفاع ثلاثة طوابق.
ويسمح التصميم المميز للجامع بدخول الإضاءة الطبيعية إليه، ويعد الجامع تحفة معمارية فريدة ترفع حظوظه بالفوز بالجائزة التي سيعلَن عنها في الحفل الذي سيقام في العاصمة الألمانية في منتصف نوفمبر المقبل.وفق “أخبار 24”.
تفتخر #العمرانية بوصول المسجد الجامع في المدينة المالية لنهائيات جائزة مهرجان العمارة العالمية لعام ٢٠١٧
الرياض#https://t.co/haYYWtHZI2 pic.twitter.com/6BdF2D2Jcd
— Omrania (@Omrania_KSA) ٢٥ يوليو، ٢٠١٧
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج