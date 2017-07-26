شارك نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء) في حملة نفذتها أمانة المنطقة للمحافظة على نظافة المنتزهات والميادين العامة في المنطقة.
ورصدت لقطات مصورة جانباً من مشاركة نائب أمير المنطقة في تنظيف منتزه “السوده”؛ حيث تطوع في الحملة التي أُطلق عليها شعار “النظافة دين وخلق”، مبدياً امتعاضه في إحدى اللقطات من قيام بعض المتنزهين بإلقاء الطعام.
وتشارك في الحملة عدة جهات وفرق تطوعية بمشاركة المجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية بالمنطقة ومجلس شباب عسير وعدد من الجهات الحكومية. وفق “أخبار 24”.
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