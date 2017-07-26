صدر السعوديون قائمة مشتري العقارات الأجانب في تركيا في شهري مايو ويونيو الماضيين، بشراء 897 عقارا، كما كانوا الأعلى إنفاقا على التسوق بين السائحين الذين زاروا تركيا الشهرين الماضيين.
واشترى السعوديون خلال شهر مايو الماضي 285 عقارا في تركيا، تلاهم العراقيون بـ 277 عقارًا، كما اشترى الكويتيون 125 عقارا، كما تصدر السعوديون الإحصائيات أيضا في شهر يونيو الماضي بشراء 612 عقاراً، في المرتبة الأولى، تلاهم العراقيون بـ 239 عقاراً، ثم الكويتيون بـ 136 عقاراً، وذلك وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء التركية.
وأبرزت الإحصائيات الرسمية التركية أيضا أن السياح السعوديين هم الأعلى إنفاقا على التسوق خلال السياحة في المدن التركية، يليهم الكويتيون، حيث بلغ إنفاق السعوديين في النصف الأول من العام الحالي، 45.3 مليون ليرة (ما يعادل 38.6 مليون ريال).
يُذكر أن إسطنبول كانت أكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في يونيو الماضي، إذ بلغ عدد العقارات المبيعة 903 عقارات، كما كانت الأولى في المدن التركية الأكثر بيعا للعقارات بشكل عام في يونيو أيضا، بإجمالي 17970 عقارا.وفق “أخبار 24”.
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