حذر المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية، محـمد بـن جـاسـر الجـاسـر، العملاء المستفيدين من خدمات الأحوال المدنية، من التعامل مع أي شخص يدعي تقديم خدمات الأحوال المدنية بمقابل مادي، نافيا وجود ثغرات في نظام المواعيد الإلكتروني.
وأوضح الجاسر وفقا لـ”سبق” ردا على ما تم تداوله حول استغلال عدد من المحتالين لثغرة في خدمة حجز المواعيد الإلكترونية، الذين يعملون على حجز المواعيد المتاحة كافة، ومن ثم عرضها بمواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية، أن النظام الإلكتروني محمي وآمن ومدعوم من قبل الشريك التقني مركز المعلومات الوطني.
وأكد أن النظام لا يعطي أي شخص إمكانية حجز موعد ومن ثم تعديله باسم آخر، أو حجز أكثر من موعد بذات الوقت والبيانات، وأنه لا يمكن التلاعب به مطلقا.
وأشار إلى أن بعض المحتالين يقومون بتزوير ورقة الموعد بواسطة برامج تعديل الصور لتعديل البيانات، لكن يتم اكتشافهم عن طريق تقنية “الباركود” الموجود بالتذكرة، والتي تبين أن الموعد هو لشخص آخر وتم حجزه والاستفادة منه مسبقاً، لافتا إلى أن هذا الأمر يعد تزويراً يعاقب عليه القانون.
ودعا الجاسر إلى عدم الإفصاح عن أي بيانات شخصية، حتى لا يتم استخدامها في أمور غير نظامية.
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