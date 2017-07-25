“الأحوال المدنية”: لا ثغرات في نظام المواعيد الإلكتروني.. وعلى المستفيدين الحذر من المزورين

المحتوى السابق المحتوى التالي بالفيديو والصور... انطلاق الرحلة التجريبية لقطار الحرمين من جدة إلى المدينة بحضور نائب أمير مكة