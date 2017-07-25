كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تقرير لها، أن 11 ألف منشأة خاصة لم تلتزم بتنفيذ برنامج حماية الأجور بنسبة 59% من إجمالي المنشآت.
وأظهر تقرير الوزارة أن عدد المنشآت التي التزمت بتنفيذ البرنامج بلغ نحو 7583 منشأة بنسبة 41%.
وكانت الوزارة قد أطلقت في 1 يونيو 2013 برنامج حماية الأجور، ونفذت منه 10 مراحل حتى الآن، بينما تعتزم الوزارة تنفيذ المرحلة الـ11 منه خلال شهر أغسطس المقبل.وفق “أخبار 24”.
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