استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الاستاذ مساعد بن عبد الله الماضي ظهر هذا اليوم الثلاثاء 2-11-1438هـ بمكتبة بديوان المحافظة مجلس ادارة نادي الشعلة .
جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث سبل تطور الكرة في المحافظة وحث رجال الأعمال على تقديم الدعم المالي .
وفي نهاية اللقاء قدم رئيس نادي الشعلة الاستاذ فهد الطفيل درع لسعادة محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي . حضر اللقاء نائب رئيس نادي الشعلة الاستاذ عبدالله بن محمد الفواز وعضو مجلس الإدارة الاستاذ عبدالعزيز الجريدي و عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق الاول لكرة القدم الاستاذ محمد المطرفي وإداري الفريق الأول لكرة القدم الاستاذ محمد الغامدي .
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