ضمن سلسلة البرامج المقدمة في نادي الحي بثانوية ابن النفيس بمحافظة الخرج اقيم لقاء تعريفياً عن رؤية المملكة 2030 واهدافها حيث حضر اللقاء قائد ومشرفين النادي وبعض المرتادين.
استهل اللقاء الأستاذ علي بن خلف العنزي بكلمة ترحيبية بالضيوف الكرام ثم وضح معنى الرؤية للحضور ثم تحدث عن المسار السياحي والسياحة في المملكة ،ثم القى الأستاذ عبدالعزيز بن سعد السعيدي كلمة بين فيها اهم التحديات والصعوبات التي تواجها المملكة وانه آن الاوان لتغيير نمط الحياة بعدم الاسراف والتنويع في مجال الصناعة و الاعمال الحرفية وعدم الاعتماد الكلي على النفط وبعد ذلك تم تشغيل كلمه ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز التي تحدث فيها بإسهاب عن الرؤية واهم الإستفسارات في مقابلة تلفزيونية .
وفي نهاية اللقاء طرح الأستاذ عبدالعزيز السعيدي اسئلة تدور حول اللقاء وتكريم المشاركين بجوائز عينية من قبل قائد النادي الأستاذ عقيل العنزي والأستاذ فهد الدوسري.
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