استقبل سعادة محافظ الخرج المكلف الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي بديوان المحافظة فريق نحن لكم التطوعي بتنسيق من أستاذ فهد النفيعي عضو المجلس البلدي. وقد كانت الزيارة لتهنئته بمناسبة منصبه الجديد متمنين له دوام التوفيق والنجاح في عمله لخدمة مجتمع الخرج.
كما أثنى المحافظ على جهود الفريق وإنجازاته لخدمة ذوي الإعاقة والتي كانت خلال الخمس سنوات الماضية ، و وجهه الفريق بكلمة توجيهية لهم تساندهم خلال عملهم المستقبلي القادم كما تمنى لهم دوام التوفيق.
وفي ختام الزيارة تقدم أعضاء الفريق بالشكر والتقدير للمحافظ باسمهم وباسم قائدة الفريق وجميع اعضاءهم.
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