أنهت إدارة نادي الوطني التوقيع مع اللاعب الغيني الحسن كيتا (34 عاما). وكشفت مصادر ان اللاعب وقع مع الفريق لمدة 10 أشهر بمبلغ 500 ألف دولار، يتقاضى اللاعب 50 ألف دولار عن كل شهر، وجاءت المفاوضات عن طريق احد المسئولين في النادي والتي لم تستغرق وقتاً طويلاً. وأضاف المصدر: أنه لحظة التفاوض والتوقيع مع كيتا سألهم اللاعب عن وضع الكرة السعودية وعن حال فريق الاتحاد الذي سبق وان مثله من عام 2006 – 2008 وحقق مع العميد بطولة كأس الدوري، وكذلك مثل فريق الشباب لمدة عام. وزاد المصدر: بان كيتا لا يهمه موقع الفريق بقدر ما يهمة العودة واللعب في الكرة السعودية الذي وصفها بالاجمل من خلال الحماس الذي تكتسبة نتيجة التنافس بين الفرق وفق “الرياضى”.
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