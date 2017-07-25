انتقل إلى رحمة الله والد لاعب نادي النصر السابق خالد الزيلعي وخال الزميل الإعلامي يحيى جابر، ويقام العزاء في منزله بالرياض وأخيه من والدته حسن بأبها، وتكفل أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بسداد كافة ديونه، غفر الله له ورحمه رحمة واسعة.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
” يصير خير ، خلها في وقتها “
أ.هنادي العتيبي504 0
أعجوبة البتراء
سعد بن سليمان الفريخ1099 0
لهذا المسؤول الراحل أقول
سعود عبدالله الضحوك9457 3
لماذا نتغير !؟
هنادي العتيبي4802 0
كم تتوقع درجة الوعي لديك ؟ وكم نسبة سعادتك ؟
سعد بن سليمان الفريخ5089 0
كرنفال التمور في محافظة #الدلم
د.هلال العسكر5761 0
أمير عسير يتكفل بديون والد الزيلعي
لا يوجد وسوم
0 476
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884940856.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج