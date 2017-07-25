كشف المشرف العام على جمعية البر الخيرية بمحافظة بلجرشي سعيد عبدالخالق كربع، أن مشروع “حفظ النعمة” الذي تنفذه الجمعية تمكن خلال 30 يوماً فقط من جمع وتوزيع أكثر من 45 طناً من الأرز واللحوم فائض الأطعمة.
وأوضح كربع، وفقاً لـ”الوطن”، أن المشروع، الذي يتولى الإشراف عليه شخصياً، يهدف لاستغلال المواد والأطعمة الزائدة لترشيدها، ومن ثم إعادة توزيع الفائض منها بعد تغليفها على الفقراء، وذلك عبر التوعية والتنسيق مع أصحاب قصور الأفراح التي تقام فيها مناسبات الأفراح والولائم الكبرى.
وأضاف كربع، أن المشروع خصص لجمع الأطعمة 6 فرق ميدانية و25 فرداً، لكل فريق سيارة وسائق ومشرف وعضوان، وأن الفرق مقسمة على قصور وصالات الأفراح البالغ عددها 15 قصرا وصالة على مستوى نطاق نشاط الجمعية.
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