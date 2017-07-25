طالب نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، بإيقاف استقدام العمالة الوافدة ورفع الحد الأدنى للسعوديين في التأمينات الاجتماعية إلى 6 آلاف ريال، للتغلب على مشكلة البطالة بين المواطنين.
جاء طرح العضو بن جمعة تعقيباً على تقرير وزارة العمل الذي كشف عن تزايد نسبة البطالة وتراجع معدل توظيف السعوديين في القطاع الخاص عام 2016 بنسبة 37% مقارنة بالعام الذي سبقه.
وقال بن جمعة وفقا لـ”المدينة”، إن التراجع سببه كثرة المعروض من العمالة الأجنبية، إضافة إلى تدني رواتبها، وهو ما تسبب في انخفاض رواتب السعوديين وإحجامهم عن العمل الخاص.
وأشار إلى وجود أكثر من 900 ألف سعودي وسعودية عاطلين عن العمل، ويزيد هذا العدد سنويا بمعدل 300 ألف، وذلك بسبب وجود 8 ملايين عامل وافد.
وأوضح أن توظيف المواطنين لن يتم إلا بشرطين، إيقاف استقدام العمالة الوافدة بشكل كامل وربط الاستقدام بالمشروع نفسه، ولمدة محددة، داعيا إلى فرض رسوم على الأجنبي حتى تتساوى تكلفته مع السعودي، وتكون المنافسة بينهم عادلة.
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