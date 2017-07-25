أوضح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن التأكد من استحقاق وجدية المتقدمين لبرنامج “حافز” للإعانة المالية بدأ منذ انطلاق البرنامج، وذلك حفاظاً على المال العام.
وأضاف أبا الخيل وفقا لـ “عكاظ”، أنه تم رصد بعض المتقدمين غير الجادين وتوجيه إنذارات لهم، واستبعادهم في حال عدم التزامهم بمهمات “حافز” كالبرامج التدريبية والمقابلات الوظيفية.
من جانبه، أشار عضو لجنة الموارد البشرية في غرفة جدة هشام لنجاوي إلى أن بعضهم أصبح يتعامل مع إعانة “حافز” كهبة مالية وليس دعماً للبحث بجدية عن فرصة عمل، الأمر الذي أخرج فكرة البرنامج عن هدفها الأساسي.
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