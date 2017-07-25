كشفت مصادر مطلعة عن تعيين المملكة “جولدمان ساكس”، لإدارة بيع حصة في مطار الملك خالد بالرياض، وذلك في أول عملية خصخصة كبيرة لمطار بالمملكة.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”رويترز” أن شركة الطيران المدني السعودي القابضة تعتزم بيع حصة أقلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مشيرة إلى أن حجم الحصة قد يكون كبيرا.
وأكدت أنه لم يتضح بعد حجم الحصة ولا قيمتها التقديرية، ويعد مطار الملك خالد بالرياض من أكبر المطارات.
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