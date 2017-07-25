ألقت شرطة الرياض القبض على 3 متهمين قاموا بالاعتداء على وافد وسرقة بطاقات مسبقة الدفع بقيمة 400 ألف ريال ومبلغ نقدي بقيمة 65 ألف ريال.
وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض إنه ورد لمركز شرطة الفيصلية والخالدية بلاغ من مستشفى الإيمان العام عن وصول مصاب من جنسية عربية يفيد بقيام مجهولين باقتحام منزله والاعتداء عليه بالضرب وتهديده باستخدام أسلحة بيضاء.
وأضاف أنه نتج عن الاعتداء تعرضه لإصابات متعددة، كما تم سرقة بطاقات مسبقة الدفع بقيمة 400 ألف ريال ومبلغ نقدي بقيمة 65 ألف ريال عائدة للشركة التي يعمل بها.
وأشار إلى أنه بعد القيام بالإجراءات البحثية اللازمة تم الاشتباه في ثلاثة متهمين، وبضبطهم ومناقشتهم أقروا بما نسب إليهم كما ضبط بحوزتهم على عدد من البطاقات المسروقة، وحال عرضهم على المجني عليه استطاع التعرف عليهم من الوهلة الأولى، وتم التحفظ على المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج