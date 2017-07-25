أبدت جماهير النصر تخوُّفها بسبب المستوى الذي ظهر عليه الفريق في المباراة الافتتاحية له في البطولة العربية بالإسكندرية، عقب نهاية مباراة الفريق بالتعادل الإيجابي أمام العهد اللبناني.
وطالبت الإدارة بضرورة التعاقد مع صانع لعب صريح، إضافة للاعب محور، على أن يكونا محترفَيْن أجنبيَّيْن.
وكان النصر قد تعاقد مع أربعة لاعبين أجانب حتى الآن، ويفاوض اللاعب الخامس، وكان ينوي عدم التعاقد مع اللاعب السادس إلا بعد الانتهاء من البطولة العربية.
وأبدت جماهير النصر إعجابها بالثنائي الأجنبي ويليام جيبور والبرازيلي ليوناردو؛ إذ قالت إنه بمرور الوقت ستظهر إمكانيات اللاعبَيْن بصورة أوضح.وفق “سبق”.
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