كشفت مصادر أن إدارة الفيحاء قد أرسلت خطابا رسميا لنادي العين الإماراتي، تطلب فيه ملف التعاقد مع اللاعب الكولومبي اسبريا، والذي أصبح خارج حسابات مدرب النادي البنفسجي، الكرواتي زوران.
ويعتبر اللاعب البالغ من العمر “28” عاما مطلبا لكثير من الأندية، نظرا للإمكانيات المميزة التي يتمتع بها اللاعب، وجاء طلب النادي الصاعد حديثا لدوري جميل، بطلب من الروماني جالكا مدرب الفريق.
وأكدت مصادر “عين اليوم”، أن هنالك ناد سعودي آخر دخل في سباق التعاقد مع اللاعب الكولومبي.
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