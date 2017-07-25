تعادل فريق الهلال، مع نظيره المريخ السوداني، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثالثة في بطولة الأندية العربية، بنتيجة 1-1، في ملعب الإسكندرية بمصر.
سجل للهلال أولا اللاعب ناصر الدوسري، بعد انفراده مع حارس مرمى النادي السوداني، في الدقيقة 26، وسجل هدف التعادل للمريخ اللاعب بكري المدينة، بعد تسديدة من خارج منطقة الـ18، في الدقيقة 71.
فيما كسب الترجي التونسي، اللقاء اعلى نظيره نفط الوسط العراقي، بنتيجة 1-صفر، ضمن أولى مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من البطولة العربية، بهدف سجله اللاعب طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 83.وفق “عين اليوم”.
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