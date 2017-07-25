كشف موقع “كورابيا” المصري أن المدير الفني للنادي الاهلي، الأوكراني سيرجي ريبروف، يبحث عن ظهير أيسر على الرغم من تواجد الدولي المصري محمد عبد الشافي في صفوف الفريق ، وطلب ريبروف من إدارة الملكي التعاقد مع ظهير أيسر مميز لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق.
وكان جمال عبدالحميد مدرب نادي الزمالك السابق، أكد قبل أيام قليلة على عودة شيفو إلى الزمالك مرة أخرى تقترب للغاية والرحيل عن صفوف الملكي.
واضاف من خلال في لقاء تلفزيوني أن شيفو سيعود لنادي الزمالك وأصبحت عودته قريبة جداً على الرغم من تواجده بمعسكر الملكي في النمسا استعداد للموسم الرياضي المقبل.
واستقر الاهلي على تواجد شيفو بعد سماح الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاقد مع 6 لاعبين محترفين على أن يشارك منهم 4 لاعبين في دوري أبطال آسيا، وجميعهم في البطولات المحلية.
وربطت الصحف المصرية ظهير النادي الاهلي بناديه السابق الزمالك، موضحة أن الأهلي يسعى لاستغلال الاجانب الـ6 في مراكز قادرة على صنع الفارق للفريق واعادته للمنافسة على الألقاب المحلية والقارية في الموسم المقبل.وفق “النادى”.
لعب محمد عبد الشافي في صفوف الزمالك منذ عام 2008 وحتى عام 2014 شارك خلال هذه الفترة في 103 مباريات وسجل 15 هدفا، مما دفع العديد من الاندية الخليجية للتعاقد مع اللاعب وعلى رأسهم النادي الاهلي والذي تم الاتفاق بينه بين إدارة نادي الزمالك على اعارة اللاعب لموسم واحد فقط مقابل 1.2 مليون دولار، وانتقل اللاعب بعد المستويات المميزة إلى صفوف الأهلي نهائياً عقب انتهاء الإعارة مقابل 4 ملايين دولار، وفاز صاحب الـ31 عاما ببطولة دوري جميل للمحترفين مع الفريق موسم 2015-2016، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي في الموسم ذاته. ولعب شيفو مع الفريق هذا الموسم 19 مباراة ، منها 17 بشكل أساسي ، بإجمالي 1552 دقيقة، لم يحرز أي أهداف وصنع هدفين فقط ، وحصل على بطاقة صفراء امام الفيصلي في الجولة 11، ولم يتلقى أي بطاقة حمراء. ونجح شيفو في حصد شيفو 4 ألقاب مع الاهلي دوري وكأس ولي العهد، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر.
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