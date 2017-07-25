وجه الحارس الدولي محمد العويس، حارس مرمى الشباب السابق والمنتقل حديثاً إلى نادي الأهلي، رسالة وداعية إلى زملائه لاعبي الشباب وإدارته وجمهوره، مقدماً الشكر لهم على دعمهم له خلال الفترة الماضية.
وقال العويس مغرداً على حسابه في “تويتر”: “أودع اليوم زملائي في نادي الشباب بعد أن انتهى عقدي الاحترافي مع النادي، شكراً للكيان الشبابي وللرمز الأمير خالد بن سلطان وجميع العاملين بنادي الشباب، وأشكر جماهير الشباب على دعمهم لي خلال الفترة السابقة، والآن أبدأ مرحلة جديدة.. دعواتكم لي بالنجاح”.
يذكر أن عقد العويس مع الشباب انتهى رسمياً يوم أمس (الإثنين) لينضم لصفوف الأهلي بشكل رسمي، ويتوجه إلى مدينة جدة في انتظار عودة فريقه الجديد من معسكر النمسا.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج